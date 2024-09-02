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Глава МИД Белоруссии сообщил о планах подписать с Россией гарантии безопасности
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Стороны намерены сделать это в декабре undefined
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Глава МИД Белоруссии сообщил о планах подписать с Россией гарантии безопасности

Стороны намерены сделать это в декабре

В декабре Москва и Минск собираются подписать договор о гарантиях безопасности. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.


«К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран», — цитирует министра БелТА. 


По его словам, в документе будет указан принцип применения обычных ядерных вооружений и другие способы защиты Союзного государства.


Рыженков подчеркнул, что отношения Москвы и Минска развиваются как на двустороннем треке, так и в рамках Союзного государства. 


Он отметил, что контакты по линии президентов и правительств очень результативны, наращивается взаимодействие во внешней политике, товарооборот и экспорт. Также подписаны общие документы в сфере военной политики и организации вооруженной защиты. 

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#белоруссия #союзное государство #оборона #гарантии
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