Глава МИД Белоруссии сообщил о планах подписать с Россией гарантии безопасности

В декабре Москва и Минск собираются подписать договор о гарантиях безопасности. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков.





«К 25-летию подписания Договора о Союзном государстве, которое будем праздновать в декабре этого года, мы планируем подписать с Россией межгосударственный договор о гарантиях безопасности двух стран», — цитирует министра БелТА.





По его словам, в документе будет указан принцип применения обычных ядерных вооружений и другие способы защиты Союзного государства.





Рыженков подчеркнул, что отношения Москвы и Минска развиваются как на двустороннем треке, так и в рамках Союзного государства.





Он отметил, что контакты по линии президентов и правительств очень результативны, наращивается взаимодействие во внешней политике, товарооборот и экспорт. Также подписаны общие документы в сфере военной политики и организации вооруженной защиты.