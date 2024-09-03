Пострадавшая после атаки дрона на Саратов умерла в больнице

Женщина, которую госпитализировали после атаки беспилотников на Саратовскую область, умерла в больнице, сообщили СМИ в минздраве региона. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким и пообещал оказать всю необходимую помощь.
Утром 26 августа дрон атаковал 38-этажный жилой комплекс на Предмостовой площади в Саратове, писал ТАСС. Пострадали четыре человека. Женщину госпитализировали, она находилась в реанимации после операции в тяжелом состоянии.
В конце августа заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал, что в переводе пациентки в федеральный медицинский центр нет необходимости и для ее лечения в самом Саратове есть нужные лекарственные препараты, специалисты. Однако у женщины были тяжелые травмы.
Кроме того, из-за атаки дронов 26 августа повреждения получили многоэтажный дом в Энгельсе и еще четыре частных дома в Саратовской области.