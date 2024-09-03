Пострадавшая после атаки дрона на Саратов умерла в больнице

В конце августа заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер рассказал, что в переводе пациентки в федеральный медицинский центр нет необходимости и для ее лечения в самом Саратове есть нужные лекарственные препараты, специалисты. Однако у женщины были тяжелые травмы.