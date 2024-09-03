Жителя Севастополя приговорили к 16 годам колонии за подготовку теракта в Крыму

Суд приговорил жителя Севастополя к 16 годам лишения свободы за подготовку теракта в Крыму по заданию спецслужб Украины, сообщили в центре общественных связей Федеральной службы безопасности России.
Севастопольца признали виновным в приготовлении к террористическому акту, незаконном хранении взрывчатых веществ и госизмене в форме шпионажа.
Согласно данным ФСБ, гражданину России, проживающему в Севастополе, 46 лет. Его задержали в сентябре 2023 года за подготовку совершения диверсионно-террористического акта на объекте транспортной инфраструктуры Крыма. Реализовать теракт он должен был с помощью самодельного взрывного устройства.
В ФСБ уточнили, что осуществить взрыв злоумышленник готовился по заданию украинских спецслужб. В ходе следствия факт его вербовки Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для террористической деятельности в Крыму был задокументирован.
Ранее в Крыму были задержаны еще два агента военной разведки Украины. Один из них предоставлял украинским спецслужбам информацию о расположении военных объектов, а другой передавал фото- и видеоматериалы местонахождения российской военной техники и позиций сил ПВО.