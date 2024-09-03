Общественный штаб: Электронная очередь — это штатная работа системы голосования

Электронные очереди во время дистанционного голосования являются штатной работой системы, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.
По его словам, проголосовать на сентябрьских выборах с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ) смогут все желающие. При возникновении электронной очереди можно немного подождать или проголосовать чуть позже.
Электронная очередь может возникнуть из-за популярности ДЭГ. По данным исследовательской группы Russian Field, 61% жителей Москвы планируют голосовать дистанционно, заявил политолог и заместитель руководителя Общественного штаба Александр Асафов.
Кроме того, на заседании Общественного штаба определили, что церемония разделения ключа расшифрования ДЭГ пройдет 5 сентября. Хранителями ключа станут Вадим Ковалев, Александр Асафов и Виктор Блажеев, состоящие в Общественном штабе. Также ключ будет доступен председателю Московской городской избирательной комиссии Ольге Кирилловой и блогеру и общественному деятелю Кириллу Шулику.
Выборы депутатов Московской городской Думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино пройдут 6–8 сентября 2024 года.