Директора Института механики СО РАН приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН Александру Шиплюку. Его признали виновным в государственной измене, передает ТАСС.
Кроме того, суд приговорил Шиплюка к штрафу в 500 тысяч рублей и назначил дополнительное наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима.
Суд огласил только резолютивную часть решения, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».
Как указано на сайте ИТПМ, Александр Николаевич Шиплюк — российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он — крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.
Шиплюк получил премию имени академика В.В. Струминского за работы в области аэродинамики среди молодых ученых СО РАН, является победителем молодежного конкурса научных работ ННЦ СО РАН, посвященного 275-летию Российской академии наук.