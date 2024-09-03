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Директора Института механики СО РАН приговорили к 15 годам колонии за госизмену
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Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима undefined
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Директора Института механики СО РАН приговорили к 15 годам колонии за госизмену

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

Мосгорсуд назначил 15 лет колонии директору Института теоретической и прикладной механики сибирского отделения РАН Александру Шиплюку. Его признали виновным в государственной измене, передает ТАСС.

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Кроме того, суд приговорил Шиплюка к штрафу в 500 тысяч рублей и назначил дополнительное наказание в виде полутора лет ограничения свободы. Отбывать наказание, согласно приговору, ему предстоит в колонии строгого режима.

Суд огласил только резолютивную часть решения, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».

Как указано на сайте ИТПМ, Александр Николаевич Шиплюк — российский ученый, член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук. Он — крупный специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков.

Шиплюк получил премию имени академика В.В. Струминского за работы в области аэродинамики среди молодых ученых СО РАН, является победителем молодежного конкурса научных работ ННЦ СО РАН, посвященного 275-летию Российской академии наук.

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