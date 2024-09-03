У главного медиаактива Евгения Пригожина сменился совладелец

Генерального директора Федерального агентства новостей (РИА ФАН) Евгения Зубарева, чья доля в компании была почти 80%, сменил выпускник Санкт-Петербургского университета Министерства внутренних дел, заметил Daily Storm.
Евгений Зубарев владел ООО «ФАН» (76%-я доля) и АО «Аспект» (доля в 24%). Виталий Долгачев сменил его на этой должности 30 августа. Однако доля нового совладельца имеет обременения: она находится в залоге у того же АО «Аспект».
Виталий Долгачев раньше не занимался бизнесом, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Также он не фигурировал в публикациях СМИ. Согласно номеру ИНН, Долгачев может быть родом из Мурманской области. Daily Storm нашел в социальных сетях предполагаемую страницу нового собственника. Согласно ей, Виталию Долгачеву 53 года. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В январе 2023 года Долгачев опубликовал во «ВКонтакте» фото, на котором он в гражданской одежде держит предмет, похожий на осколок. В октябре того же года мужчина разместил скриншот из комикса про ЧВК «Вагнер».
Связан ли он с частной военной компанией и ждет ли РИА ФАН перезапуск — неизвестно. Долгачев и Зубарев отказались общаться с Daily Storm.
Конечный бенефициар АО «Аспект» также не раскрывается. Однако после смерти Евгения Пригожина в Сети появлялась якобы копия его завещания, где говорилось, что компания переходит под контроль его сына Павла. Впрочем, подлинность документа никто не подтверждал.
РИА ФАН начало работать в 2014 году и входило в холдинг «Патриот». СМИ просуществовало девять лет. После «марша» ЧВК «Вагнер» оно было заблокировано Роскомнадзором, а затем прекратило свою работу.