У главного медиаактива Евгения Пригожина сменился совладелец

Виталий Долгачев раньше не занимался бизнесом, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Также он не фигурировал в публикациях СМИ. Согласно номеру ИНН, Долгачев может быть родом из Мурманской области. Daily Storm нашел в социальных сетях предполагаемую страницу нового собственника. Согласно ей, Виталию Долгачеву 53 года. В 2001 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России. В январе 2023 года Долгачев опубликовал во «ВКонтакте» фото, на котором он в гражданской одежде держит предмет, похожий на осколок. В октябре того же года мужчина разместил скриншот из комикса про ЧВК «Вагнер».