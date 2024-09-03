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Семь человек пострадали при обстреле Горловки
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ВСУ применяли 155-мм артиллерию undefined
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Семь человек пострадали при обстреле Горловки

ВСУ применяли 155-мм артиллерию

В результате обстрелов со стороны ВСУ Горловского городского округа Донецкой Народной Республики пострадали семь мирных жителей, сообщил мэр города Иван Приходько.

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Ранее сообщалось о четырех раненных в результате украинского обстрела жителях.

Приходько добавил, что повреждены многоквартирные дома, магазины, кафе, легковые автомобили и специализированная коммунальная техника.

Фото: Telegram / «Приходько РИК»

При обстреле применялась 155-мм артиллерия. Противник обстрелял Горловку несколько раз с начала суток, заявили в военном следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, уточнили в РИА Новости. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

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