Reuters: США близки к соглашению о передаче Украине ракет большой дальности

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, которые могут бить вглубь России. Однако Киеву придется подождать несколько месяцев, пока Соединенные Штаты решат технические вопросы перед поставкой, сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ожидается, что США осенью объявят о включении ракет большой дальности JASSM в пакет помощи Киеву. Но окончательное решение еще не принято, отметили источники агентства.
Ракеты большой дальности пока что интегрированы только в самолеты, разработанные в Штатах. Один из американских чиновников сказал, что были предприняты попытки сделать ракету работоспособной с незападными истребителями из украинского инвентаря. О каких именно самолетах шла речь — не уточняется.
Агенство также привело слова военных аналитиков. По их предположению, внедрение ракет JASSM, которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство других ракет, имеющихся в настоящее время на вооружении Украины, может отодвинуть российские районы сосредоточения и склады снабжения на сотни километров.
Ранее издание Politico заявило, что администрация Байдена «открыта» для передачи Украине ракет JASSM.