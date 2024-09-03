Reuters: США близки к соглашению о передаче Украине ракет большой дальности

Ракеты большой дальности пока что интегрированы только в самолеты, разработанные в Штатах. Один из американских чиновников сказал, что были предприняты попытки сделать ракету работоспособной с незападными истребителями из украинского инвентаря. О каких именно самолетах шла речь — не уточняется.