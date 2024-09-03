Бывший замглавы Минобороны Павел Попов сотрудничает со следствием

Бывший замминистра обороны Павел Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, сотрудничает со следствием. Об этом Daily Storm рассказал его адвокат Игорь Дюкин. Он подчеркнул, что генерал, который сейчас находится в СИЗО «Бутырка», своей вины не признает.





«Павел Анатольевич [Попов] со следствием сотрудничает, дает показания. В настоящий момент следственные действия не производятся. Он является подозреваемым. Обвинение ему не предъявлено», — сказал адвокат Попова.





«Он вину не признает. В полном объеме считает себя невиновным», — добавил Дюкин. Адвокат также подтвердил, что Попов не намерен обжаловать свой арест: «Это было его решение».





Ранее Дюкин говорил, что журналисты, которые присутствовали в зале на избрании меры, задавали генералу «провокационные вопросы и вели себя некорректно».





Обличающие показания на Павла Попова дали директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и замруководителя Главного управления инновационного развития Минобороны Владимир Шестеров, передает источник РИА Новости. Суд отправил Ахмедова в СИЗО, а Шестерова — под домашний арест из-за состояния здоровья. Обоим вменяется особо крупное мошенничество. И Ахмедов, и Шестеров сотрудничают со следствием.





На минувшей неделе 235-й окружной военный суд в Москве арестовал Павла Попова на два месяца, до 29 октября. По информации следствия, генерал организовал выполнение строительных и ремонтных работ, поставку материальных ценностей себе на загородный участок за счет подмосковного парка «Патриот».





В ведомстве также полагают, что Попов через своих подчиненных принуждал коммерсантов, имеющих договорные отношения с «Патриотом», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома Попов, как заявили в СК, продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка. Его площадь составляет порядка трех гектаров.





Следователи также установили, что, помимо указанного участка с домами, в собственности у Попова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в престижных районах Москвы, Подмосковья и Кубани. Общая стоимость этих объектов, по подсчетам СК, составляет более 500 миллионов рублей.





Daily Storm выяснил, что Попов заработал более 13,5 миллиона рублей в 2019 году. Согласно сведениям о доходах генерала, в его владении значился земельный участок площадью 24 сотки, а также жилой дом в 245 квадратных метров, доля в квартире и хозблок. Ездил Попов на Mercedes-Benz А200. Для автомобиля у него есть два места на парковке.





При этом жена генерала в 2019 году заработала значительно меньше мужа: доходы составили 242 тысячи рублей. В собственности у женщины есть автомобиль Volkswagen Tiguan, а также доли в упомянутых квартире, доме и участке.





Павел Попов родом из Красноярска. Он окончил Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище. Карьеру начал строить в 1990-е в структурах МЧС России. В ведомстве дослужился до должности замминистра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. В 2013-м был назначен заместителем министра обороны РФ.





В последней новости о Павле Попове на сайте Минобороны РФ за январь 2024-го рассказывается, как он принял участие в акции «Елка желаний». Попова уволили 17 июня приказом президента. Вместе с ним в отставку отправили первого заместителя — Руслана Цаликова, а также заместителей — Николая Панкова и Татьяну Шевцову.