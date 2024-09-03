Под Белгородом задержали женщину, планировавшую воевать за ВСУ

Правоохранители в Белгородской области задержали женщину, пытавшуюся выехать из России на территорию Украины, чтобы воевать за ВСУ, сообщило региональное управление ФСБ.
Женщина через интернет связалась с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в России, чтобы вступить в его ряды. Куратор ей объяснил, как именно можно присоединиться к организации.
После этого россиянка попыталась нелегально пересечь границу вне пунктов пропуска. Однако ее задержали сотрудники Пограничной службы ФСБ по Белгородской и Воронежской областям.
Управление ФСБ по Белгородской области возбудило уголовное дело по статье о покушении на государственную измену. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.