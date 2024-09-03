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В Губкинской епархии подтвердили, что никто не пострадал из-за удара дрона по храму в Белгородской области
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Из-за взрыва загорелся купол храма Фото: Global Look Press /Белкин Алексей
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В Губкинской епархии подтвердили, что никто не пострадал из-за удара дрона по храму в Белгородской области

Из-за взрыва загорелся купол храма

Фото: Global Look Press /Белкин Алексей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 3 сентября с своих соцсетях рассказал, что дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в области, включая храм Святителя Николая в селе Грузское. Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В Губкинской епархии Daily Storm подтвердили, что никто не пострадал из-за удара беспилотника по храму.


Секретарь Губкинской епархии иеромонах Ювеналий сообщил, что никто в церкви Святителя Николая не был ранен: «Нет, нет!». Из-за взрыва загорелся купол храма. Представитель епархии добавил, что пожар был потушен.


Пока что неизвестно, когда начнется реставрация храма и будет ли организован сбор пожертвований на ремонт: «Дополнительной информации дать мы не можем».

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В селе Грузское еще один дрон атаковал социальный объект, рассказал Гладков. Была повреждена кровля здания.


Кроме того, в городе Шебекино беспилотник ударил по коммерческому предприятию. Другой дрон повредил кровлю и выбил окна в частном доме. В селе Ржевка из-за атаки дроны пострадали два автомобиля, еще один полностью сгорел. 


Daily Storm направил запрос Русской Православной Церкви по поводу помощи и организации сбора пожертвований для реставрации храма Святителя Николая.


Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с изданием отметил, что в августе Синодальный отдел по благотворительности РПЦ начал сбор помощи для пострадавших из Курской области и других приграничных регионов, подвергающихся обстрелам ВСУ.

#дроны #беспилотник #белгородская область #храм
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