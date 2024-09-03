В Губкинской епархии подтвердили, что никто не пострадал из-за удара дрона по храму в Белгородской области

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков 3 сентября с своих соцсетях рассказал, что дроны ВСУ атаковали три населенных пункта в области, включая храм Святителя Николая в селе Грузское. Губернатор добавил, что, по предварительной информации, пострадавших нет. В Губкинской епархии Daily Storm подтвердили, что никто не пострадал из-за удара беспилотника по храму.
Секретарь Губкинской епархии иеромонах Ювеналий сообщил, что никто в церкви Святителя Николая не был ранен: «Нет, нет!». Из-за взрыва загорелся купол храма. Представитель епархии добавил, что пожар был потушен.
Пока что неизвестно, когда начнется реставрация храма и будет ли организован сбор пожертвований на ремонт: «Дополнительной информации дать мы не можем».
В селе Грузское еще один дрон атаковал социальный объект, рассказал Гладков. Была повреждена кровля здания.
Кроме того, в городе Шебекино беспилотник ударил по коммерческому предприятию. Другой дрон повредил кровлю и выбил окна в частном доме. В селе Ржевка из-за атаки дроны пострадали два автомобиля, еще один — полностью сгорел.
Daily Storm направил запрос Русской Православной Церкви по поводу помощи и организации сбора пожертвований для реставрации храма Святителя Николая.
Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с изданием отметил, что в августе Синодальный отдел по благотворительности РПЦ начал сбор помощи для пострадавших из Курской области и других приграничных регионов, подвергающихся обстрелам ВСУ.