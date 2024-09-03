Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при жесткой посадке вертолета МИ-171 (модификация МИ-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту было шесть человек, все они доставлены в областную больницу, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
Ранее сообщалось, что вертолет МИ-171 авиакомпании «Баргузин» совершил жесткую посадку в 26 километрах от поселка Раздолье Усольского района Иркутской области. На борту находились четыре члена экипажа и два медика. Экипаж выполнял санитарный рейс по маршруту Иркутск — Орлик.
При посадке вертолет получил сильные повреждения. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
В настоящее время работы по эвакуации членов экипажа и пассажиров вертолета завершены. Губернатор отметил, что поиски осложнялись труднодоступностью местоположения из-за гористой местности и лесов.