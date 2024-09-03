Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии

Двое пострадавших при жесткой посадке вертолета МИ-171 (модификация МИ-8) в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии. Всего на борту было шесть человек, все они доставлены в областную больницу, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.