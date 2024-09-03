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В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за массового отравления
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За медицинской помощью обратились более 200 человек undefined
Новости

В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за массового отравления

За медицинской помощью обратились более 200 человек

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления жителей города Баксан в Кабардино-Балкарии. Там произошла вспышка кишечной инфекции, заявили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.

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Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, говорится в сообщении.

Отмечается, что с конца августа 2024 года и по настоящее время жители Баксана обращались в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления. Причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.

В прокуратуре регионе заявили, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 несовершеннолетних. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Вспышка инфекции привела к приостановке работы нескольких образовательных учреждений. Временно закрыты две школы и две дошкольные организации, а также один колледж, добавили в прокуратуре.

Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике проводит санитарно-эпидемиологическое расследование для определения источника инфекции.

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