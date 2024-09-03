В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за массового отравления

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления жителей города Баксан в Кабардино-Балкарии. Там произошла вспышка кишечной инфекции, заявили в пресс-службе Следственного управления СК России по региону.
Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, говорится в сообщении.
Отмечается, что с конца августа 2024 года и по настоящее время жители Баксана обращались в медицинские учреждения с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления. Причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой.
В прокуратуре регионе заявили, что всего за медицинской помощью обратились 212 человек, из которых госпитализированы 63, в том числе 56 несовершеннолетних. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
Вспышка инфекции привела к приостановке работы нескольких образовательных учреждений. Временно закрыты две школы и две дошкольные организации, а также один колледж, добавили в прокуратуре.
Управление Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике проводит санитарно-эпидемиологическое расследование для определения источника инфекции.