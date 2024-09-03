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«Московская A Cappella»: музыка на площади Революции
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Международный вокальный конкурс завершился undefined
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«Московская A Cappella»: музыка на площади Революции

Международный вокальный конкурс завершился

В столице завершился международный вокальный конкурс «Московская A Cappella», который состоялся в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

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Выступления проходили по всему городу, включая амфитеатры, балконы и крыши, а также в центральных точках вроде площади Революции.

В конкурсе принимали участие музыкальные коллективы как из России, так и из других стран. Участники конкурса выразили надежду, что «Московская А Cappella» будет жить и продолжить влюблять в себя все новые и новые сердца слушателей.

В числе выступивших коллективов была российская вокальная группа «Пятеро», созданная в 2009 году выпускниками академии хорового искусства имени В.С. Попова. Коллектив известен многоголосным исполнением академических, джазовых и народных произведений, а также как «акапельный оркестр», в котором звуки различных музыкальных инструментов имитируют голоса исполнителей.

Зрители, пришедшие насладиться музыкой, были впечатлены дружеской атмосферой и красотой площади. Они пожелали, чтобы подобные концерты устраивали почаще.

Как проходила «Московская A Cappella» на площади Революции, можно узнать на сайте «Московских сезонов».

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