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Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках
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Защита генерал-майора обжалует его арест undefined
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Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках

Защита генерал-майора обжалует его арест

Гарнизонный военный суд арестовал до 2 ноября генерал-майора Министерства обороны России, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток, передают СМИ из зала суда.

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Постановление суда о заключении Муминджанова пока не вступило в силу, защита намерена обжаловать его в апелляционной инстанции.

В ходе заседания защита просила избрать генерал-майору в качестве меры пресечения домашний арест. Свою позицию адвокат Карина Лубенец пояснила тем, что ее подзащитному обвинение еще не было предъявлено.

В Следственном комитете 2 сентября сообщили, что в отношении Муминджанова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.

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