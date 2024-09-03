Замкомандующего Ленинградским военным округом арестовали по делу о взятках

Гарнизонный военный суд арестовал до 2 ноября генерал-майора Министерства обороны России, замкомандующего Ленинградским военным округом Валерия Муминджанова по делу о получении взяток, передают СМИ из зала суда.
Постановление суда о заключении Муминджанова пока не вступило в силу, защита намерена обжаловать его в апелляционной инстанции.
В ходе заседания защита просила избрать генерал-майору в качестве меры пресечения домашний арест. Свою позицию адвокат Карина Лубенец пояснила тем, что ее подзащитному обвинение еще не было предъявлено.
В Следственном комитете 2 сентября сообщили, что в отношении Муминджанова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
По данным следствия, генерал-майор, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения Минобороны, способствовал заключению договоров на поставку обмундирования на 1,5 миллиарда рублей, в том числе в зону СВО. За это он получил взятку на сумму более 20 миллионов рублей.