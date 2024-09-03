В КПРФ привели в пример многодетных коммунистов после призыва Останиной провести в России «специальную демографическую операцию»

Директор Центрального экономико-математического института РАН Альберт Бахтизин на Восточном экономическом форуме призвал провести в России «специальную демографическую операцию». Его идею поддержала председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, добавив, что в России больше половины семей должны быть многодетными. Глава пресс-службы фракции КПРФ Александр Ющенко заявил Daily Storm, что в партии у многих минимум двое-трое детей, а у Геннадия Зюганова и вовсе восемь внуков.





«Это серьезный демографический показатель. У всех моих знакомых, депутатов, товарищей, четверо, пятеро. У [главы комитета Госдумы по вопросам собственности, депутата от КПРФ] Гаврилова многодетная семья [четыре ребенка]. У нас Мишустин Николай возглавляет Родительский союз, у него тоже, по-моему, пять или шесть детей. Поэтому тут у нас все хорошо с этим», — сообщил Ющенко.





При этом он отметил, что, помимо пропаганды, многодетные семьи нужно поддерживать. Эту задачу на себя должно взять государство.





«Поддерживать должно государство и социальные гарантии и меры, которые мы предлагали, в частности, через комитет Госдумы [по защите семьи], который Останина возглавляет. Во многом они не находят отклик у партии власти», — добавил глава пресс-службы фракции.





Ющенко уверен, что одного личного примера здесь недостаточно. Нужно освободить от налогов малообеспеченные семьи, молодым семьям и студентам гарантировать первые рабочие места.





«Поддержка: на первого ребенка льготный кредит, на второго ребенка 50% списать, на третьего ребенка полностью кредит списать. Это возможно все сделать! В этом контексте необходимо думать!» — подчеркнул он.





Останина на ВЭФ отмечала, что необходимо преодолеть негативный тренд рождаемости, который составляет всего лишь 1,4 (именно такое количество детей сейчас приходится на одну женщину) и выйти к показателю в 2,1 — эта цифра, по ее словам, характеризует простое воспроизводство населения.





В апреле 2024 года президент России Владимир Путин назвал повышение рождаемости приоритетной общенациональной задачей для России. Для этого российский лидер призвал использовать потенциал всех уровней власти, институтов гражданского общества и СМИ. По его словам, инициативы в разных сферах, включая здравоохранение, образование и экономику, должны способствовать этой работе.