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В Крыму раскрыли кражу производственного оборудования на три миллиарда рублей
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Задрежаны трое подозреваемых undefined
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В Крыму раскрыли кражу производственного оборудования на три миллиарда рублей

Задрежаны трое подозреваемых

Сотрудники полиции в Крыму раскрыли кражу произведственного оборудования для цементного завода, которое находилось на территории порта в Кречи.

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Правоохранители задержали троих подозреваемых в краже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации. Общая сумма украденного составляет около трех миллиардов рублей.

Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#крым #кража #ирина волк
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