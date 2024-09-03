В Крыму раскрыли кражу производственного оборудования на три миллиарда рублей

Сотрудники полиции в Крыму раскрыли кражу произведственного оборудования для цементного завода, которое находилось на территории порта в Кречи.
Правоохранители задержали троих подозреваемых в краже, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, они похитили имущество с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун, которая находилась в аренде у коммерческой организации. Общая сумма украденного составляет около трех миллиардов рублей.
Волк добавила, что по данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Задержанным грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.