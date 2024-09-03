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Зеленский: Украина планирует бессрочно удерживать захваченные ею российские территории
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Это часть его «победного плана» undefined
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Зеленский: Украина планирует бессрочно удерживать захваченные ею российские территории

Это часть его «победного плана»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире NBC News, что Киев планирует бессрочно удерживать российские территории. Таким образом он попытается заставить президента Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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Украина «удержит» эту территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению войны, заявил Зеленский. Он добавил, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент российская территория им не нужна. Также он заявил, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить еще больше российской территории.

NBC News отметили, что это первого интервью президента Украины один на один после вторжения Украины в Россию.

#зеленский #переговоры #курская область
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