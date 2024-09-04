Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Он также опубликовал фотографию заявления об отставке.
Стефанчук отметил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной рады.
Накануне, 3 сентября, «Украинская правда» написала о возможном увольнении Кулебы. По данным издания, новым главой МИД может стать нынешний заместитель министра Андрей Сибига.
Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщал, что предполагается сменить половину состава украинского кабмина.
По словам Стефанчука, в отставку уже подали министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Позже заявление написала и вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме заявил, что отставка Кулебы никак не отразится на перспективах переговорного процесса России и Украины.