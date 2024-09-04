Глава МИД Украины Кулеба подал в отставку

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена). Он также опубликовал фотографию заявления об отставке.