Захарова: Россия предупреждает НАТО о болезненном ответе в случае агрессивных шагов Киева

Россия предупреждает политиков в странах Евросоюза и НАТО, что в случае дальнейших агрессивных шагов Украины ответ России будет незамедлительным и болезненным, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, политики в Евросоюзе теряют чувство реальности и не задумываются о дальнейшей опасной эскалации конфликта, даже в контексте собственных интересов.
Захарова также подчеркнула, что любые провокации в отношении российских миротворцев и граждан в Приднестровье Москва будет считать атакой на Россию.
Кроме того, на брифинге Захарова указала на то, что Киев пытается снять ограничения на удары по территории России, так как ситуация на фронте для ВСУ стремительно ухудшается.