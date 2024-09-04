Microsoft начала отключать облачные сервисы в России

Корпорация Microsoft начала отключать некоторые облачные пакеты россиянам. Это касается Office 365, Microsoft 365 и пространства Teams.
С отключением подписок столкнулись компании из России, сообщила «Софтлайн» (Sofftline) в своем Telegram-канале. По данным этой компании, у ряда клиентов Microsoft в консоли администрирования статус подписок изменился на disabled.
«Софтлайн» — партнер Microsoft. Представители «Софтлайн» и ранее заявляли о новых ограничительных мерах со стороны американской корпорации, пишет ТАСС.
В августе Microsoft предупредила российские компании насчет ограничения доступа к некоторым облачным подпискам с 2 сентября.
В марте корпорация Microsoft направила письмо клиентам, в котором сообщалось о закрытии для российских компаний доступа к программам для управления и проектирования. Это также касалось и облачных сервисов. Ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, пишет РИА Новости. Пакет ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.