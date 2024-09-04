Microsoft начала отключать облачные сервисы в России

В марте корпорация Microsoft направила письмо клиентам, в котором сообщалось о закрытии для российских компаний доступа к программам для управления и проектирования. Это также касалось и облачных сервисов. Ограничения были введены в рамках 12-го пакета санкций Евросоюза, пишет РИА Новости. Пакет ограничивает поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики и других продуктов.