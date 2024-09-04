Минобороны: Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Российские военные освободили Карловку и Пречистовку в Донецкой Народной Республике, сообщили на брифинге Министерства обороны России.
Также в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. Все цели были поражены.
Высокоточный удар был также нанесен 3 сентября по тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ранее спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин говорил, что в результате удара погибли 49 человек и 219 были ранены.
Кроме того, российские военные за сутки в зоне специальной операции сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, а также 30 украинских беспилотников.