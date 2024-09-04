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Минобороны: Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР
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Также был нанесен удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве undefined
Новости

Минобороны: Российские военные освободили два населенных пункта в ДНР

Также был нанесен удар по тренировочному центру ВСУ в Полтаве

Российские военные освободили Карловку и Пречистовку в Донецкой Народной Республике, сообщили на брифинге Министерства обороны России.

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Также в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины во Львове. Все цели были поражены.

Высокоточный удар был также нанесен 3 сентября по тренировочному центру ВСУ в Полтаве. Ранее спикер украинского Минобороны Дмитрий Лазуткин говорил, что в результате удара погибли 49 человек и 219 были ранены.

Кроме того, российские военные за сутки в зоне специальной операции сбили 11 реактивных снарядов HIMARS, а также 30 украинских беспилотников.

#всу #днр #минобороны
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