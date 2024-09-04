Волонтеры нашли более 500 пропавших после эвакуации в Курской области

Более 500 человек, которых считали пропавшими после вынужденной эвакуации из курского приграничья, были найдены. В поисках участвовали Российский Красный Крест, волонтеры, силовики и правительство региона, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
По словам врио губернатора, в курском отделении Российского Красного Креста ежедневно трудится около 70 волонтеров. Они раздают нуждающимся продуктовые и гигиенические наборы, которые на данные момент получили уже порядка 50 тысяч человек.
Также жителям приграничья выдают сертификаты на приобретение лекарственных средств. Их получили около шести тысяч человек.
Также Смирнов отметил, что в региональном отделении Российского Красного Креста не хватает помещений для оперативного обслуживания всех нуждающихся. Он заявил, что областное правительство подберет дополнительные помещения и в ближайшее время их предоставят Красному Кресту.