Три человека погибли при ударе по рынку Донецка

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка. Три человека погибли, сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
По его данным, погибли двое мужчин и одна женщина. Он уточнил, что, по предварительной информации, ранения получили еще пять человек.
Пушилин добавил, что всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Кроме того, в поселке шахты имени Е.Т. Абакумова в том же районе города в результате атаки беспилотника пострадала девушка 2004 года рождения.
Рынок, который обстреляли ВСУ, находится в микрорайоне Текстильщик Донецка. Один из снарядов упал возле ряда строительных материалов.
Рынок «Сокол» ранее уже подвергался обстрелу, пишет РИА Новости. В январе 2024 года, как сообщал Пушилин, погибли 27 мирных жителей, еще 25 человек получили ранения, среди них два подростка.