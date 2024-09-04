Порядка 530 семей воссоединились в Курской области

В Курской области силами МЧС удалось воссоединить с родственниками порядка 530 семей, сообщила служба в Telegram-канале.
Очередная группа жителей курского приграничья 4 августа отправится в Тверскую область, говорится в сообщении. За сутки из серой зоны приграничья по индивидуальным заявкам были эвакуированы три человека. Также спасателям удалось установить связь с родственниками семи жителей приграничья.
В МЧС добавили, что за сутки в Курскую область доставлено более 62 тонн гуманитарной помощи. В ходе обследования территории пиротехники уничтожено три боеприпаса.
Кроме того, украинский беспилотник самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы были сбиты утром в приграничном районе Курской области, написал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. В течение дня в области два раза был запущен сигнал ракетной опасности.