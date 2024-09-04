Порядка 530 семей воссоединились в Курской области

Кроме того, украинский беспилотник самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы были сбиты утром в приграничном районе Курской области, написал врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. В течение дня в области два раза был запущен сигнал ракетной опасности.