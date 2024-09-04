Глава МАГАТЭ: Ядерная безопасность ЗАЭС подорвана

Все семь компонентов ядерной безопасности на Запорожской АЭС были подорваны частично или полностью. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в докладе организации, опубликованном после посещения им станции.
Он отметил, что ситуация на станции остается нестабильной и очень хрупкой. Пожар на станции и «предполагаемые» удары беспилотников пока не привели к радиационной аварии.
Однако, мнению Гросси, риски для персонала станции и международного сообщества «растут по мере продолжения вооруженного конфликта».
Также он заявил, что нацеленность МАГАТЭ на помощь для предотвращения ядерной аварии на станции остается непоколебимой после двух лет присутствия экспертов на Запорожской АЭС.
Делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси 4 августа посетила Запорожскую АЭС в Энергодаре. Посещение станции продлилось чуть более трех часов, писали СМИ. Это пятый визит МАГАТЭ на ЗАЭС.