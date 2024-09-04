В РПЦ призвали удалить Telegram после ареста Дурова

Telegram нужно не заблокировать, а удалить, заявил священник Павел Островский в выпуске программы «Песочный интерес», которая выходит на YouTube.
По его мнению, существование Telegram в таком виде, в котором он есть сейчас, это преступление и хуже этого мессенджера может быть только даркнет.
Также в ходе беседы он напомнил, что Дуров покинул Россию в 2014 году из-за скандала с детской порнографией во «Вконтакте».
Кроме того, Островский заявил, что Дуров, отказавшись в 2016 году предоставлять французским властям доступ к переписке террористов, таким образом покрывает преступников и является их соучастником.
Речь шла о теракте в Ницце, где террорист за рулем грузового автомобиля врезался в толпу людей, после чего открыл стрельбу. В результате погибло 86 человек, включая 15 детей и подростков, сообщала Би-би-си.