Новости
Новости 18+
St
В РПЦ призвали удалить Telegram после ареста Дурова
18+
Миллионера и его соцсеть назвали преступниками undefined
Новости

В РПЦ призвали удалить Telegram после ареста Дурова

Миллионера и его соцсеть назвали преступниками

Telegram нужно не заблокировать, а удалить, заявил священник Павел Островский в выпуске программы «Песочный интерес», которая выходит на YouTube.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK

По его мнению, существование Telegram в таком виде, в котором он есть сейчас, это преступление и хуже этого мессенджера может быть только даркнет.

Фото: скриншот видео

Также в ходе беседы он напомнил, что Дуров покинул Россию в 2014 году из-за скандала с детской порнографией во «Вконтакте».

Кроме того, Островский заявил, что Дуров, отказавшись в 2016 году предоставлять французским властям доступ к переписке террористов, таким образом покрывает преступников и является их соучастником.

Речь шла о теракте в Ницце, где террорист за рулем грузового автомобиля врезался в толпу людей, после чего открыл стрельбу. В результате погибло 86 человек, включая 15 детей и подростков, сообщала Би-би-си.

#телеграм #задержание дурова #островский
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...