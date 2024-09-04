Президент Литвы: НАТО не отказались от идеи сбивать российские ракеты

НАТО продолжает обсуждать возможность сбивать российские ракеты над Украиной, заявил президент Литвы Гитанас Науседа журналистам в Варшаве.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее в интервью газете Financial Times сообщил, что страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать приближающие ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, пишет РИА Новости. По мнению Сикорского, страны должны это делать несмотря на возражение НАТО.
Натовские страны начали обсуждение этой темы, заявил Науседа. Он считает, что подобные решения должны приниматься на уровне НАТО.
Президент Польши Анджей Дуда также говорил, что этот вопрос постоянно обсуждается, хотя разные лидеры имеют разные позиции. При этом он отметил, что обсуждалось только решение, предполагающее, что сбивание ракет будет происходить с территории государства НАТО.
Ранее Киев призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт.