Президент Литвы: НАТО не отказались от идеи сбивать российские ракеты

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее в интервью газете Financial Times сообщил, что страны, которые граничат с Украиной, обязаны сбивать приближающие ракеты до того, как они войдут в их воздушное пространство, пишет РИА Новости. По мнению Сикорского, страны должны это делать несмотря на возражение НАТО.