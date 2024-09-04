В Джорджии при стрельбе в школе погибли два человека

В средней школе Апалачи в американском штате Джорджия произошла стрельба. В результате минимум двое человек погибли и еще четверо пострадали, сообщил телеканал MSNBC со ссылкой на источники в местном медучреждении.
Одному из пострадавших понадобилась госпитализация на вертолете. На месте происшествия находятся пять машин скорой помощи и полицейские автомобили. Школу временно закрыли.
Бюро расследований американского штата Джорджия сообщило о задержании одного подозреваемого. Сотрудники ФБР оказывают помощь местным правоохранительным органам.
Вместе с тем Белый дом заявил, что президенту США Джо Байдену уже сообщили о трагедии, но раскрывать дополнительные детали не стали.