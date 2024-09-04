Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке выросло до 13

По уточненным данным, во время обстрела рынка «Сокол» в Донецке погибло трое человек, в том числе двое детей. Об этом сообщил посол российского МИД Родион Мирошник.
Еще один ребенок получил ранения средней тяжести. Всего пострадало восемь взрослых жителей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Кроме того, девушка в поселке шахты имени Е.Т. Абакумова получила ранения из-за атаки беспилотника.
В результате обстрела торговые павильоны рынка «Сокол» почти полностью уничтожены, пишет Readovka.
Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью артиллерии обстреляли рынок в Кировском районе Донецка.