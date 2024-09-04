Число пострадавших при обстреле рынка в Донецке выросло до 13

Еще один ребенок получил ранения средней тяжести. Всего пострадало восемь взрослых жителей. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, остальные — средней степени тяжести. Кроме того, девушка в поселке шахты имени Е.Т. Абакумова получила ранения из-за атаки беспилотника.