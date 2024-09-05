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Песков заявил, что в России не обсуждается мобилизация
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Представитель Кремля указал, что «все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты» undefined
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Песков заявил, что в России не обсуждается мобилизация

Представитель Кремля указал, что «все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты»

Возможность новой волны мобилизации в России сейчас не обсуждается. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.


«Обсуждений таких не ведется», — цитирует слова Пескова агентство ТАСС. 


Он подчеркнул, что количество желающих заключить контракт с Минобороны России, в том числе для участия в специальной военной операции на Украине, увеличивается.


«Действительно, все больше и больше людей идут на то, чтобы заключать контракты», — отметил Песков, указав, что для этого принимаются экономические меры. 


В интервью «Известиям» Песков рассказал, что начало Россией военной операции на Украине стало крайней мерой, «которая была применена после того, как страны коллективного Запада и Украина отвергли любые предложения о диалоге». 


Для Москвы, по словам Пескова, главное — достичь поставленных целей, «а уже дальше какими методами — это вторично».

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