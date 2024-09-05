Путин на пленарной сессии ВЭФ рассказал, что экономика России занимает четвертое место в мире

Ранее глава государства также отметил, что Дальний Восток стал важнейшим фактором укрепления позиции РФ в мире, и «от того, как будет развиваться Дальний Восток, во многом зависит дальнейшее развитие России».





Путин рассказал, что свыше 5,5 триллиона рублей вернулось из офшоров и иностранных юрисдикций в особый экономический район острова Русский.





Он также сообщил о планах создать первую международную территорию опережающего развития в Приморском крае. Кроме того, на Дальнем Востоке может появиться новый глубоководный порт с участием белорусских и китайских компаний. Путин попросил Госдуму ускорить принятие законодательства, необходимого для запуска таких территорий.





На Дальнем Востоке будет запущено производство гражданских беспилотников в рамках повышения технологического потенциала, сообщил президент.





Также Путин заявил, что «выплату в размере миллиона рублей на погашение ипотечного кредита задним числом, с 1 июля, нужно ввести для многодетных семей во всех дальневосточных регионах, где коэффициент рождаемости ниже среднего по федеральному округу».





Кроме того, он предложил сохранить ставку по дальневосточной и арктической ипотекам в размере 2% годовых.