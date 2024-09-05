Путин заявил, что у российских властей не было никаких претензий к Дурову

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что в отличие от других стран у властей РФ не было никаких претензий к предпринимателю и миллиардеру, основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову.





Глава государства рассказал, что один раз встречался с Дуровым в Кремле много лет назад и тот рассказывал президенту о своих планах. Путин также подчеркнул: думал, что предприниматель живет в Москве.





«С тех пор мы с ним не виделись и контактов не поддерживали. Зачем мне с ним встречаться? Я даже не знал, что он был в Баку», — добавил Путин, комментируя сообщения иностранных СМИ о том, что он якобы встречался с Дуровым в Азербайджане.