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Путин заявил, что у российских властей не было никаких претензий к Дурову
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Глава государства опроверг встречу с основателем Telegram в Баку, о которой писали зарубежные СМИ undefined
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Путин заявил, что у российских властей не было никаких претензий к Дурову

Глава государства опроверг встречу с основателем Telegram в Баку, о которой писали зарубежные СМИ

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил, что в отличие от других стран у властей РФ не было никаких претензий к предпринимателю и миллиардеру, основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. 


Глава государства рассказал, что один раз встречался с Дуровым в Кремле много лет назад и тот рассказывал президенту о своих планах. Путин также подчеркнул: думал, что предприниматель живет в Москве.


«С тех пор мы с ним не виделись и контактов не поддерживали. Зачем мне с ним встречаться? Я даже не знал, что он был в Баку», — добавил Путин, комментируя сообщения иностранных СМИ о том, что он якобы встречался с Дуровым в Азербайджане.

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Павла Дурова задержали в аэропорту в пригороде Парижа 24 августа. Суд решил отпустить Дурова на свободу, но предприниматель должен заплатить залог в пять миллионов евро и находиться под надзором на все время следствия, то есть выехать из Франции он не сможет.


По законодательству республики Дурову грозит 10 лет тюрьмы. 

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