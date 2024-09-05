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Путин: Россия поддерживает Харрис после выхода Байдена из президентской гонки в США
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По словам главы государства, «в конечном итоге выбор за американским народом» undefined
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Путин: Россия поддерживает Харрис после выхода Байдена из президентской гонки в США

По словам главы государства, «в конечном итоге выбор за американским народом»

После того как действующего президента США Джо Байдена «сняли» с участия в выборах, Москва «поддерживает» его преемницу Камалу Харрис. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. 


«Я же говорил, у нас фаворитом, если можно так сказать, был действующий президент, господин Байден. Его сняли с гонки, но он рекомендовал всем своим сторонникам поддержать госпожу Харрис. Вот и мы тоже так сделаем. Будем ее поддерживать», — сказал российский лидер.


«В конечном итоге выбор за американским народом, и мы с уважением будем относиться к этому выбору», — заключил он. 

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21 июля президент США Джо Байден объявил, что решил выйти из предвыборной гонки. Глава государства также призвал избирателей поддержать на выборах кандидатуру американского вице-президента Камалы Харрис.

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