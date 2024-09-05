Блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о Российской армии

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам колонии за публикацию недостоверных данных о взрыве на Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС.





Дело на блогера возбудили из-за видео, которое он снял после прорыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. На кадрах Шпак обвиняет российских военных в разрушении плотины.





Суд заочно арестовал Шпака в январе 2024 года.





Ранее Шпака оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье о дискредитации Российской армии из-за публикаций «антивоенного содержания». В августе 2023-го против него возбудили два административных дела — по статье о дискредитации Российской армии (статья 20.3.3 КоАП) и об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии (статья 13.48 КоАП).





Александр Шпак — российский бодибилдер и блогер. Он прославился своей эпатажной внешностью: нарастил клыки, вставил импланты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом.