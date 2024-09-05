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Блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о Российской армии
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Гособвинение запрашивало для него 8,5 года лишения свободы undefined
Новости

Блогера Шпака заочно приговорили к восьми годам колонии за фейки о Российской армии

Гособвинение запрашивало для него 8,5 года лишения свободы

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил блогера Александра Шпака к восьми годам колонии за публикацию недостоверных данных о взрыве на Каховской ГЭС. Об этом пишет ТАСС. 


Дело на блогера возбудили из-за видео, которое он снял после прорыва Каховской ГЭС 6 июня 2023 года. На кадрах Шпак обвиняет российских военных в разрушении плотины. 


Суд заочно арестовал Шпака в январе 2024 года. 


Ранее Шпака оштрафовали на 250 тысяч рублей по статье о дискредитации Российской армии из-за публикаций «антивоенного содержания». В августе 2023-го против него возбудили два административных дела — по статье о дискредитации Российской армии (статья 20.3.3 КоАП) и об отождествлении целей и решений руководства СССР с действиями нацистской Германии (статья 13.48 КоАП).


Александр Шпак — российский бодибилдер и блогер. Он прославился своей эпатажной внешностью: нарастил клыки, вставил импланты в грудь и ягодицы, а тело покрыл татуировками и пирсингом. 

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#шпак #приговор #фейки об армии #заочный арест
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