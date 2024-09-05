В Москве провели разделение ключа электронного голосования перед выборами

Председатель МГИК Ольга Кириллова подчеркнула, что организаторы выборов и участники избирательного процесса должны видеть, что важнейшие составляющие процесса электронного голосования сохранены публично.





Решение о том, кто будет хранить элементы ключа расшифрования, ранее приняли на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами. Там подчеркнули, что узнать результаты голосования можно только после применения ключа.





Ключи шифрования — программные коды, которые преобразуют голоса избирателей, поступающие в блокчейн, в наборы символов. Это нужно для анонимизации данных о конкретном избирателе и его выборе. Благодаря шифрованию информации до завершения выборов никто не может узнать промежуточные итоги или установить, какой выбор сделал тот или иной избиратель.