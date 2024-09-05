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В Москве провели разделение ключа электронного голосования перед выборами
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Он был передан пяти хранителям undefined
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В Москве провели разделение ключа электронного голосования перед выборами

Он был передан пяти хранителям

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) провели церемонию разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования между пятью хранителями. Выборы в Мосгордуму состоятся 6, 7 и 8 сентября.

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Председатель МГИК Ольга Кириллова подчеркнула, что организаторы выборов и участники избирательного процесса должны видеть, что важнейшие составляющие процесса электронного голосования сохранены публично. 


Решение о том, кто будет хранить элементы ключа расшифрования, ранее приняли на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами. Там подчеркнули, что узнать результаты голосования можно только после применения ключа.


Ключи шифрования — программные коды, которые преобразуют голоса избирателей, поступающие в блокчейн, в наборы символов. Это нужно для анонимизации данных о конкретном избирателе и его выборе. Благодаря шифрованию информации до завершения выборов никто не может узнать промежуточные итоги или установить, какой выбор сделал тот или иной избиратель. 

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