В Москве провели разделение ключа электронного голосования перед выборами

В Московской городской избирательной комиссии (МГИК) провели церемонию разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования между пятью хранителями. Выборы в Мосгордуму состоятся 6, 7 и 8 сентября.
Председатель МГИК Ольга Кириллова подчеркнула, что организаторы выборов и участники избирательного процесса должны видеть, что важнейшие составляющие процесса электронного голосования сохранены публично.
Решение о том, кто будет хранить элементы ключа расшифрования, ранее приняли на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами. Там подчеркнули, что узнать результаты голосования можно только после применения ключа.
Ключи шифрования — программные коды, которые преобразуют голоса избирателей, поступающие в блокчейн, в наборы символов. Это нужно для анонимизации данных о конкретном избирателе и его выборе. Благодаря шифрованию информации до завершения выборов никто не может узнать промежуточные итоги или установить, какой выбор сделал тот или иной избиратель.