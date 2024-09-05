Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы

Заявление об отставке Кулеба подал 4 сентября. Он возглавил МИД Украины в марте 2020 года. До этого Кулеба был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.





Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Кулебы тем, что тому «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». По данным агентства Bloomberg, теперь он займется укреплением отношений Киева с НАТО.





В отставку также отправили вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Ирину Верещук. Свою должность она занимала с 2021 года. После увольнения с этого поста Верещук станет замом главы офиса президента.