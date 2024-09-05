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Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы
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Также своего поста лишилась вице-премьер Ирина Верещук undefined
Новости

Верховная рада проголосовала за отставку главы МИД Украины Дмитрия Кулебы

Также своего поста лишилась вице-премьер Ирина Верещук

Верховная рада проголосовала за уход в отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. 


Он уточнил, что за снятие Кулебы с занимаемой должности проголосовали 240 парламентариев, против — один, воздержались 45. 

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Заявление об отставке Кулеба подал 4 сентября. Он возглавил МИД Украины в марте 2020 года. До этого Кулеба был вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.


Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отставку Кулебы тем, что тому «не хватает энергии для продвижения поставок оружия». По данным агентства Bloomberg, теперь он займется укреплением отношений Киева с НАТО. 


В отставку также отправили вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Ирину Верещук. Свою должность она занимала с 2021 года. После увольнения с этого поста Верещук станет замом главы офиса президента.

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