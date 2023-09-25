Деньги прихожан шли на трусы и тигровые креветки: Минюст хочет ликвидировать фонд храма Христа Спасителя в Сочи

Минюст требует ликвидировать и исключить из Единого реестра юридических лиц Фонд храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя в Сочи из-за нецелевого расходования пожертвований прихожан. Соответствующий иск ведомства поступил в Адлерский суд города.





В заявлении сказано, что поводом для требования о ликвидации фонда стала внеплановая прокурорская проверка, выявившая нарушение закона об аудиторской деятельности. В 2021-2022 годах фонд потратил деньги на шампанское, пляжные мужские штаны, плавки классические и рубашку. Среди других нецелевых расходов — оплата походов руководства фонда в рестораны и покупка тигровых креветок.





Всего в фонд за указанный период поступило более трех миллионов рублей, обязательный в таких случаях аудит проведен не был. Согласно проверке налоговой, директор фонда Сурен Эксузян и руководство организации в 2021 году сняли с его счетов 952 тысячи рублей, в 2022-м — 856 тысяч. В обоих случаях деньги потратили на личные нужды, пишет ТАСС.





Ранее Эксузян руководил краснодарским благотворительным фондом «Приют Святого Иоанна Предтечи». В апреле 2023 года Адлерский суд Сочи организацию ликвидировал за нарушение законов об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете.





В июне этого года Эксузян заявил от имени общины храма Нерукотворного Образа Христа Спасителя, что на федеральной территории «Сириус» планируют снести здания храмового комплекса, которые используются как приюты для пожилых. В пресс-службе «Сириуса» опровергли это.





В Сочинской епархии РПЦ в свою очередь сообщили, что спорные объекты строились на пожертвования, при этом находятся в собственности частных лиц, в том числе Эксузяна, однако какая-либо социально полезная деятельность в этих зданиях не ведется.