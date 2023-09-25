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«Ъ»: Пенсии россиян после Нового года увеличатся на 7,5%
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В результате средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей undefined
Новости

«Ъ»: Пенсии россиян после Нового года увеличатся на 7,5%

В результате средний размер страховой выплаты по старости у неработающих составит 23,4 тысячи рублей

В 2024 году пенсии неработающим пенсионерам в России проиндексируют на 7,5%, по уровню инфляции, заложенному в макропрогнозе Минэкономики. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на проект бюджета Социального фонда на 20242026 годы, одобренного правительством 22 сентября. Это изданию подтвердили также в Минтруде. В результате в 2024 году средний размер пенсии составит 23,4 тысячи рублей.


В материале отмечается, что это первый проект бюджета, который сформирован после объединения ПФР (Пенсионный фонд России) и ФСС (Фонд социального страхования) в единую структуру.


В следующем году, как пишет издание, совокупный объем бюджета Социального фонда будет равняться 16,2 триллиона рублей. Из них 16 триллионов сформируют за счет страховых взносов и трансферта из федерального бюджета. Оставшаяся сумма — это средства переходящего остатка бюджета фонда на 2023-й.


При этом в нынешней версии проекта бюджета, как указывается в статье, уровень инфляции по итогам 2023-го составит 7,5%, в 2024-м уменьшится до 4,5%, а в 2025-2026 годах вовсе снизится до 4%.


Отмечается, что после перерасчета с 1 января 2024 года средний размер пенсии у неработающих вырастет на 1,6 тысячи рублей. Он составит 23,4 тысячи рублей вместо 22,8 тысяч рублей, прогнозированных в предыдущей версии бюджетных проектировок.


Вторая по объему после пенсий статья расходов — поддержка семей с детьми. В общей сложности на выплату единого пособия, материнский капитал, единовременные пособия при рождении ребенка и другие меры поддержки фонд в 2024-м потратит более 2,2 триллиона рублей.


На третьем месте — расходы на выплату больничных, пособий по беременности и родам и по уходу за ребенком. На все эти цели в бюджете фонда заложено порядка 1,1 триллиона рублей.

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#пенсия #россияне #работа #индексация
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