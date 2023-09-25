На Украине рассказали о «фактическом уничтожении» морского вокзала в Одессе

Спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк рассказала, что морской вокзал в Одессе получил повреждения после серии взрывов в ночь на 25 сентября. Он «фактически уничтожен», посетовала представитель ВСУ.





В эфире телеканала «Рада» Гуменюк сообщила, что также удары пришлись на городское зернохранилище. Оно оказалось повреждено.





Украинские СМИ писали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу.





Издание «Думская» сообщало, что в многоэтажном здании в Одессе вспыхнул крупный пожар, когда над городом и областью прозвучали многочисленные взрывы. Здание было нежилым. По информации ряда местных Telegram-каналов, речь шла о гостинице в районе порта Одессы.





Оперативное командование ВСУ «Юг» ранее уже заявляло о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе после ударов российских военных. В июле в Минобороны РФ подтвердили, что был нанесен высокоточный удар в районе Одессы и Николаева по объектам, где планировались теракты против России беспилотными надводными аппаратами.





Кроме того, в середине июля в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.





Российские военные наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин отмечал, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.