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На Украине рассказали о «фактическом уничтожении» морского вокзала в Одессе
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Повреждено также зернохранилище, заявила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк undefined
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На Украине рассказали о «фактическом уничтожении» морского вокзала в Одессе

Повреждено также зернохранилище, заявила спикер оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк

Спикер оперативного командования «Юг» Вооруженных сил Украины Наталья Гуменюк рассказала, что морской вокзал в Одессе получил повреждения после серии взрывов в ночь на 25 сентября. Он «фактически уничтожен», посетовала представитель ВСУ.


В эфире телеканала «Рада» Гуменюк сообщила, что также удары пришлись на городское зернохранилище. Оно оказалось повреждено.


Украинские СМИ писали о пяти сериях взрывов в Одессе и двух — в Кривом Роге. В Одесской и Днепропетровской областях объявляли воздушную тревогу.


Издание «Думская» сообщало, что в многоэтажном здании в Одессе вспыхнул крупный пожар, когда над городом и областью прозвучали многочисленные взрывы. Здание было нежилым. По информации ряда местных Telegram-каналов, речь шла о гостинице в районе порта Одессы.


Оперативное командование ВСУ «Юг» ранее уже заявляло о повреждении промышленного предприятия и портовой инфраструктуры в Одессе после ударов российских военных. В июле в Минобороны РФ подтвердили, что был нанесен высокоточный удар в районе Одессы и Николаева по объектам, где планировались теракты против России беспилотными надводными аппаратами.


Кроме того, в середине июля в районе Николаева и Одессы были уничтожены хранилища топлива общим объемом около 70 тысяч тонн.


Российские военные наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Президент Владимир Путин отмечал, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в РФ.

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Dailystorm - В Кремле подтвердили, что удары по Одессе были актом возмездия за атаку на Крымский мост
#всу #спецоперация #одесса #вокзал #украина
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