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В Курске повреждено несколько домов из-за атаки украинских беспилотников
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В городе сработала ПВО, сообщил губернатор undefined
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В Курске повреждено несколько домов из-за атаки украинских беспилотников

В городе сработала ПВО, сообщил губернатор

В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников повреждено несколько частных домовладений, в одном многоквартирном доме выбило стекла. Также пострадала крыша административного здания. Сработала ПВО. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что никто не пострадал.


Еще один дрон упал в Курском районе области, там выбиты стекла в частном доме, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он пообещал оказать помощь в восстановлении жилища.


Два беспилотника также сбито в небе над Суражским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, и поблагодарил военных за работу.


Позже Минобороны подтвердило атаку дронов противника в Курской и Брянской областях. В ведомстве уточнили, что всего средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре беспилотника.


В Минобороны также сообщили об уничтожении четырех украинских дронов над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом.


Власти регулярно заявляют об атаках Украины на российские регионы. Ударам подвергаются как сопредельные с Украиной территории, так и не граничащие с ней.

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Старовойт сообщил об атаке украинского дрона на административное здание в Курске

По словам главы региона, пострадала крыша объекта 24 сентября 2023
Dailystorm - Старовойт сообщил об атаке украинского дрона на административное здание в Курске
#старовойт #украина #курск #рф
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