В Курске повреждено несколько домов из-за атаки украинских беспилотников

В Центральном округе Курска из-за атаки украинских беспилотников повреждено несколько частных домовладений, в одном многоквартирном доме выбило стекла. Также пострадала крыша административного здания. Сработала ПВО. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он уточнил, что никто не пострадал.





Еще один дрон упал в Курском районе области, там выбиты стекла в частном доме, сообщил глава региона в своем Telegram-канале. Он пообещал оказать помощь в восстановлении жилища.





Два беспилотника также сбито в небе над Суражским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет, и поблагодарил военных за работу.





Позже Минобороны подтвердило атаку дронов противника в Курской и Брянской областях. В ведомстве уточнили, что всего средствами противовоздушной обороны перехвачено четыре беспилотника.





В Минобороны также сообщили об уничтожении четырех украинских дронов над северо-западной частью акватории Черного моря и над Крымом.





Власти регулярно заявляют об атаках Украины на российские регионы. Ударам подвергаются как сопредельные с Украиной территории, так и не граничащие с ней.