Старовойт сообщил об атаке украинского дрона на административное здание в Курске

В Курске украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор области Роман Старовойт.





Он подчеркнул, что незначительно пострадала крыша здания. Сотрудники оперативных служб выехали на место, добавил глава региона. Других подробностей он не сообщил. Также неизвестно, какое здание было повреждено.





12 сентября дрон совершил атаку на город Рыльск, сообщал губернатор Старовойт в своем Telegram-канале. БПЛА ударил по административному зданию.





Тогда была повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Глава региона уточнил, что никто не пострадал.