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В штате Вирджиния неизвестный ранил четверых детей и одного взрослого
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Подозреваемым удалось скрыться с места преступления undefined
Новости

В штате Вирджиния неизвестный ранил четверых детей и одного взрослого

Подозреваемым удалось скрыться с места преступления

В городе Чесапик в американском штате Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местное управление полиции.


Отмечается, что выстрелы произошли в жилом районе Чесапика. Ранения получили четверо детей и один взрослый человек. Всех их госпитализировали. Стрелявших пока не удалось задержать, пишет СМИ, не уточняя, сколько человек числятся подозреваемыми. 


Это не первый случай шутинга в городе Чесапик. В ноябре 2022-го неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart. 


Преступник был одет в форму менеджера ретейлера, вошел в комнату, где находились сотрудники, и начал в них стрелять, сообщала газета Daily Mail. Погибли 10 человек, злоумышленник также скончался.

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#дети #шутинг #стрельба #сша
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