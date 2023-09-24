В штате Вирджиния неизвестный ранил четверых детей и одного взрослого

В городе Чесапик в американском штате Вирджиния произошла стрельба, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на местное управление полиции.





Отмечается, что выстрелы произошли в жилом районе Чесапика. Ранения получили четверо детей и один взрослый человек. Всех их госпитализировали. Стрелявших пока не удалось задержать, пишет СМИ, не уточняя, сколько человек числятся подозреваемыми.





Это не первый случай шутинга в городе Чесапик. В ноябре 2022-го неизвестный открыл стрельбу в магазине Walmart.





Преступник был одет в форму менеджера ретейлера, вошел в комнату, где находились сотрудники, и начал в них стрелять, сообщала газета Daily Mail. Погибли 10 человек, злоумышленник также скончался.