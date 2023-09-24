Лавров: Россия уважает территориальную целостность Украины в границах 1991 года при условии ее внеблокового статуса

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения положений, принятых в декларации о ее независимости в 1991 году, где среди прочего указан внеблоковый статус страны. Он сообщил об этом на пресс-конференции по итогам 78-й сессии Генассамблеи ООН.





Лавров напомнил, что в декларации независимости Украины одним из главных моментов для российской стороны было условие — неприсоединение Киева ни к каким военным альянсам. Министр подчеркнул, что «в той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем».





Он указал, что территориальная целостность страны «была разрушена теми, кто осуществил и поддержал переворот, лидеры которого объявили войну против собственного народа и стали бомбить свой собственный народ».





Кроме того, Лавров отметил, что Москва готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня рассматривать не будет, так как РФ прежде уже обманули.





Также Лавров заявил, что «формула Зеленского» нереализуема и союзники Киева не хотят показать понимание происходящего. Глава ведомства подчеркнул, что конфликт на Украине должен решиться на поле боя, если того хочет Запад.