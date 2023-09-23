Пушилин стал первым главой ДНР в составе России

Денис Пушилин избран первым главой Донецкой народной республики в составе России. За его кандидатуру проголосовали депутаты Народного совета. До этого он был временно исполняющим обязанности главы региона.





Ранее стало известно, что сенатором от Запорожской области назначен экс-руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Главой этого региона стал Евгений Балицкий.





Ранее 23 сентября о своем избрании депутатами Херсонской области сообщил Владимир Сальдо. До этого дня он был временно исполняющим обязанности главы региона с 4 октября 2022 года.





Запорожская, Херсонская области, ЛНР и ДНР 30 сентября 2022 года вошли в состав России. Тогда президент Владимир Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам, но указал, что статус новых территорий закрыт.





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