«112»: Врачи борются за левую руку фигуриста Костомарова

Telegram-канал «112» со ссылкой на источники сообщил, что на левой руке фигуриста Романа Костомарова «продолжает оставаться гематома, которая не проходит». Кроме того, на коже руки сохраняется некроз.





Медики надеются, что пораженный участок полностью восстановится, и отмечают положительную динамику в лечении спортсмена, говорится в сообщении.





22 августа олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед. Он на протезах вышел к публике в конце номера своей супруги Оксаны Домниной во время гала-шоу в Сочи. Спортсмен обнял жену и покинул лед, люди разразились аплодисментами.





Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Позже Костомарова перевели в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.





7 февраля ТАСС писал, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, но врачи оперативно отреагировали на ситуацию.





8 мая Костомаров впервые после госпитализации опубликовал пост на своей странице в Instagram, в котором поблагодарил всех, кто переживал и молился за него. 26 июня он показал первое видео тренировки с протезами. Спортсмен признался, что они даются ему тяжело, но он не намерен опускать руки и будет идти дальше — «впереди самое сложное, сука-жизнь».