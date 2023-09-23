Евгения Балицкого избрали губернатором Запорожской области

Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что был избран губернатором депутатами Запорожского законодательного собрания. Он назвал это решение регионального парламента «большой честью и большим доверием».





Он поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина, а также первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко. Балицкий отметил, что тот «прошел все самые сложные этапы становления» региона.





Ранее стало известно, что сенатором от Запорожской области назначен экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Также 23 сентября о своем избрании депутатами Херсонской области сообщил Владимир Сальдо. До этого дня он, как и Балицкий, был временно исполняющим обязанности главы региона с 4 октября 2022 года.





Запорожская, Херсонская области, ЛНР и ДНР 30 сентября 2022 года вошли в состав России. Тогда президент Владимир Путин призвал Украину немедленно прекратить боевые действия и вернуться к мирным переговорам, но указал, что статус новых территорий закрыт.