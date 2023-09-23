Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин назначен сенатором от Запорожской области

Глава подразделения «Царские волки», экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин стал сенатором от Запорожской области. Об этом сообщило издание «Блокнот» в своем Telegram-канале.





Сам Рогозин сделал репост записи в свой Telegram-канал. Он написал, что для него «честь защищать интересы Запорожской области и в целом Новороссии».





Запорожская, Херсонская области, ЛНР и ДНР вошли в состав России 30 сентября 2022 года. За несколько дней до этого «Ведомости» писали, что новые регионы и Крым могут войти в состав Крымского федерального округа, полпредом президента в нем мог бы стать Рогозин. Эта информация не подтвердилась, новый округ не создан.





Рогозин был главой «Роскосмоса» в 2018-2022 годах. До этого занимал различные должности в российском правительстве. С ноября 2022-го возглавляет военно-технический центр «Царские волки».