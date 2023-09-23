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В Коми на реке перевернулась лодка, три человека пропали без вести
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Еще троим удалось выбраться из воды undefined
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В Коми на реке перевернулась лодка, три человека пропали без вести

Еще троим удалось выбраться из воды

На реке Вычегда в районе поселка Жешарт Усть-Вымского района Республики Коми пропали без вести после того, как перевернулась моторная лодка. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.


ЧП случилось 22 сентября вечером, пояснили в ведомстве. В лодке на реке во время инцидента находились шесть человек в возрасте от 39 до 24 лет, уточняется в сообщении. В ведомстве добавили, что трем из находившихся на лодке удалось выплыть.


Сейчас спасатели ищут 31-летнего, 38-летнего и 39-летнего пострадавшего. Следователи проводят проверку. 


1 июля прокурор Чувашии утонул во время заплыва в Волге. 57-летний Андрей Фомин участвовал в традиционном заплыве в Чебоксарах chebswim. Мужчина плыл дистанцию 2200 метров. Примерно через половину пути ему стало плохо. Отмечается, что у прокурора остановилось сердце. Прибывшие врачи не смогли его спасти.

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#реки #спасатели #чп
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