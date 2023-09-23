В Ленобласти загорелась конюшня детской конной академии

Конюшня детской конной академии загорелась в Ленинградской области, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оперативные службы. По данным издания, часть здания «почти полностью выгорела».





По словам очевидцев, полопались стекла и сгорела кровля, а над зданием продолжает подниматься дым.





Газета пишет, что сведений о пострадавших пока не поступало. Остались ли животные в конюшне — неизвестно. Всех детей оперативно эвакуировали из здания, сообщают оперативные службы.





20 апреля 2020 года в результате пожара на частной конюшне в Екатеринбурге погибли 12 лошадей и пять собак, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. По данным главка, огонь охватил 140 квадратных метров деревянных надворных построек и часть гаража.